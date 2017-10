13. Oktober 2017

OXMOX – Weekend – Tipps

Es gibt wieder jede Menge Live-Musik am Wochenende zu erleben: Beispielsweise spielen die Hamburg-Bandcontest-Teilnehmer von 2014 Kuult in der Fabrik. Die Iren von The Kilkennys kommen mit Banjo und Mandoline nach Hamburg und Clueso präsentiert sein aktuelles Album “Neuanfang“.

Hier kommen unsere Konzert-Tipps fürs Wochenende.

Freitag, 13. Oktober

The Kilkennys, Fabrik, 23,80€

Irlands „hardest working Band“ geht auf Homeland Tour. Passend zum gleichnamigen aktuellen Album präsentieren die vier Jungs von der grünen Insel ihren unbeschwerten Umgang mit Irish Folk live. Traditionelle Instrumente wie Bodhrán, Mandoline, Banjo und Gitarre spielen dabei die zentrale Rolle. Fans können zu Hits wie „Galway Girl“ oder „Rocky Road To Dublin“ das Tanzbein schwingen.

thekilkennys.com

Culcha Candela, Docks, 37,75€

Die vier Berliner feiern Jubiläum: 15 Jahre gibt es die Formation um Frontmann und Ex-DSDS-Juror Mateo „Itchyban“ Jasik (39, Ges.) bereits. Zusammen mit Johnny Strange (Ges.), Don Cali (Ges.) und DJ Chino zelebriert er die größten Hits wie „Hamma“ oder „Monsta“ in neuen Versionen. Passend zum Geburtstag kommt nämlich auch das aktuelle Album „Feel Erfolg“ mit frischen Songs und alten Liedern in neuer Aufmachung.

culchacandela.de

Was sonst noch läuft:

Ensemble New Babylon @ Alfred-Schnittke-Akademie

Treedeon @ Astra Stube

Skogen @ Bambi Galore

Live Musik @ Bar Italia

Live Musik @ Cowboy & Indianer

Chris Farlowe @ Downtown Bluesclub

Symphoniker Hamburg @ Elbphilharmonie

Pete Rock & CL Smooth @ Gruenspan

Unsane @ Hafenklang

The Kilkennys @ Knust

Billbrook Blues Band @ Kulturcafé Komm du

Tangopinetto @ Kulturkirche Altona

Joel Brandenstein @ Laeiszhalle

Nachtblut @ Logo

Piledriven @ Marias Ballroom

Kadava @ Markthalle

Hannah Williams @ Mojo Club

Saturday Heroes @ Molotow

The Dawn Brothers @ Nochtwache

Scherbenwelt @ Pooca Bar

Les Enfants du Jazz @ Rotbuche

Fortenbacher singt Streisand @ Schmidtchen

The 27 Club @ St. Pauli Theater

Stephan Friedrichs @ Thomas Read

Shout Out Louds @ Uebel & Gefährlich

Multiphonics @ Werkhaus Münzviertel

Live Musik @ Zwick St. Pauli

Samstag, 14. Oktober

Clueso, Sporthalle, 45,45€

Clueso erfindet sich von Platte zu Platte immer wieder neu, mixt Hip-Hop mit Gitarrenklängen, Reggae mit Pop. Dabei verliert der Erfurter nie seinen Wiedererkennungswert als Singer und Songwriter. Mit „Neuanfang“ versucht der 37-Jährige an alte raue Klänge anzuknüpfen und diese kraftvoll auf die Bühne zu bringen.

clueso.de

Foto: Christoph Köstlin

Kuult, Fabrik, 22€

Die Essener Popband veröffentlichte vor kurzem ihr zweites Album „Mehr Als Zuvor“. Nach diversen Support-Tourneen mit u.a. Wincent Weiss oder Max Giesinger spielen die drei Jungs nun als Headliner auf. Mit gefühlvollen Songtexten und gradlinigen Popmelodien wollen Chris Werner (Ges.), Philipp Evers (Git.) und Christian de Crau (B.) das Publikum überzeugen.

kuult.eu

Was sonst noch läuft:

Firebreather @ Astra Stube

Ophis @ Bambi Galore

Live Musik @ Bar Italia

Clara Haberkamp Trio @ Birdland

Les Enfants du Jazz @ Cotton Club

Chilvatz @ Cowboy & Indianer

Niila @ Docks

The Fam Four @ Downtown Bluesclub

Funkelkonzert L @ Elbphilharmonie

Backgammon @ freundlich + kompetent

Die Trümmerratten @ Gängeviertel

Alex Aiono @ Gruenspan

Anna the North @ Häkken

WSTR @ Headcrash

Olli Banjo @ Kleiner Donner

Vogelfrey @ Knust

Anna-Marlene & Symphony @ Kukuun

Kirbanu @ Kulturcafé Komm du

Horacio Lavandera @ Laeiszhalle

Das Vierteljahrhundert @ Logo

Dying Fetus @ Logo

Blind Mans Gun & Friends @ Marias Ballroom

Diary of Dreams @ Markthalle

Th 27 Club @ St. Pauli Theater

Eddy Winkelmann @ Stellwerk

Fat Nick @ Terrace Hill

Zoot Woman @ Uebel & Gefährlich

Live Musik @ Zwick St. Pauli

Sonntag, 15. Oktober

Nimo, Mojo Club, 23,80€

Der 22-jährige Rapper gilt als einer der erfolgreichsten Newcomer im Genre. Sein Konzert am 07.10. im Mojo war so schnell ausverkauft, dass eine Zusatzshow angesetzt werden musste. Nimo’s HipHop- und Trap-lastiger Sound erinnert an Größen des französischen Rap der späten 90er und 2000er Jahre, zeugt aber von einer Kreativität die nur selten im deutschsprachigen Raum zu finden ist.

Nimo.de

Was sonst noch läuft:

Ragtime United @ Cotton Club

Live Musik @ Cowboy & Indianer

Funkelkonzert @ Elbphilharmonie

Live Musik @ Fischauktionshalle

Graveyard @ Gruenspan

Abrasive Wheels @ Hafenklang

Leather Strip @ Headcrash

Young Blood Brass Band @ Knust

Klassische Philharmonie Bonn @ Laeiszhalle

Ensemble Brassonanz @ Laeiszhalle

Radau! @ Nochtspeicher

The 27 Club @ St. Pauli Theater