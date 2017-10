Review: Reload Festival 25.+26.08., Sulingen

6. Oktober 2017

Reload Festival

25.+26.08., Sulingen

„Wir hätten uns kein besseres Festival wünschen können. Vom Aufbau über die Anreise der Fans bis zu den Konzerten und der Abreise verlief alles reibungslos. Das zeigt, dass wir als Crew perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dafür – wie auch für die Unterstützung der Anwohner und die tolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – bin ich sehr dankbar“, resümiert Geschäftsführer André Jürgens. 10.000 Fans waren nach Sulingen gereist, um Metal-, Hardcore- und Punk-Bands wie Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine oder Betontod live zu erleben. Das taten sie friedlich, weder Sicherheitsdienst noch Sanitäter haben nennenswerte Vorfälle zu vermelden. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und bescherte dem Reload viel Sonne.

Foto: Jessika Wollstein