REVIEW: SPEKTRUM 2019

03.08., HH-Wilhelmsburg

Tausende Rap-Fans trafen sich auf dem wunderschönen Gelände am Reiherstieg und tanzten parallel zum nebenan stattfindenden Vogelball zu den Beats der deutschen Hip-Hop-Elite, darunter Trettmann, Luciano und Haiyti. Während letztes Jahr Rejjie Snow dem Festival einen Besuch abstattete, blieben dieses Jahr große internationale Rapper fern. Das schöne Wetter, die einzigartige Atmosphäre, die tolle Aussicht auf den Hafen und die Vielfalt an talentierten Sprechgesangskünstlern ließen das Fehlen internationaler Topacts verkraften. Absolutes Highlight: Der Auftritt von Serious Klein, der mit seinen lyrischen Fähigkeiten und der Vielfalt an diversen Sounds auf der Klüse, der kleinsten aber zugleich stilvollsten Stage, die Menschen zum Tanzen, Springen, Lachen und eben auch zum Nachdenken bewegte. HG