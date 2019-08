Review: splash!-Festival, 11.-13.07., Gräfenhainichen

31. Juli 2019

Das größte Hip-Hop-Festival Deutschlands: Viel Kritik seitens der circa 30.000 Besucher musste das splash!-Festival in Kauf nehmen, nachdem man für den Headliner A$AP Rocky, der aufgrund einer Schlägerei in Schweden festgehalten wird, keinen adäquaten Ersatz fand. Auch teils rassistische und sexistische Mitarbeiter, so berichteten einige Besucher, und große Probleme beim Einlass erregten die Gemüter zusätzlich. Der Veranstalter möchte dem nachgehen. Trotz all der Fauxpas erstrahlte das Gelände der Ferropolis, auch „Stadt aus Eisen“ genannt, in gewohnter Schönheit und Künstler wie Skepta, Future oder Schoolboy Q lieferten allesamt ab. Mein persönliches Highlight war der Auftritt von Trettmann, der sein neues Album ankündigte und die sonst so bunte Bühne im Trettmann-üblichen schwarz-weiß versank. Im Camp herrschte durchweg friedliche Stimmung und ich konnte viele tolle neue Leute kennenlernen, die eins verbindet: die Liebe zur Hip-Hop-Kultur in all seinen Ausprägungen.

[KS]