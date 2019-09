REVIEW: SUMMER BREEZE OPEN AIR 2019

14.-17.08., Dinkelsbühl

Wieder einmal ist ein atemberaubendes Summer Breeze vorbei und während sich der Staub langsam legt, wird hinter den Kulissen längst mit Volldampf am Summer Breeze 2020 gearbeitet. Wenn auch das Wetter in diesem Jahr zum Abschluss etwas wechselhafter war, so verzeichnete das Open Air erneut 40.000 Festivalbesucher und verstärkt zusätzliche Tagesgäste. Einige Höhepunkte bildeten die fulminanten Shows von Acts wie Parkway Drive, In Flames, Bullet For My Valentine und HammerFall. Letztere feierten auf dem Summer Breeze zugleich den Release ihres neuen Albums. summer-breeze.de