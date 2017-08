9. August 2017

AIRBEAT ONE 13.-16.07., Neustadt-Glewe

45.000 Gäste aus über 45 Ländern durfte das Electro-Festival dieses Jahr begrüßen – ein neuer Besucherrekord!

Und wenn wir schon bei Rekordern sind: Auf dem Mainfloor stand mit 130 Meter Breite und 45 Meter Höhe die größte Festivalbühne, die es jemals in Deutschland gab.

Das Motto in diesem Jahr lautete „USA“ und die Mainstage wurde in ein gigantisches weißes Haus verwandelt, das sich durch riesige LED Video Screens mit Wasser fluten ließ oder explodierte.

Mit 120 Acts auf fünf Bühnen kam wohl wirklich jeder Besucher auf seine Kosten.

Die Highlights am ersten Festivaltag waren das spektakuläre Set von Armin van Buuren, der seine neue Single „Sunny Days“ erstmals in Deutschland vorstellte sowie Axwell ^ Ingrosso und Oliver Heldens.

Alle Farben und Gestört aber GeiL brachten das Terminal Zelt förmlich zum Platzen.

Paul Kalkbrenner feierte am Freitag sein zweites Gastspiel in Neustadt Glewe bevor drei Number 1 DJs of the World auf der Mainstage spielten.

Auch das hat es so in Deutschland noch nicht gegeben.

Den Auftakt machte Tïës­to mit seinem Sunset-Set. Im Anschluss ließ Hardwell es bei seiner Airbeat-One Premiere richtig krachen.

Dimitri Vegas & Like Mike brachten nach Mitternacht die Erde in Mecklenburg-Vorpommern bei ihrem „Earthquake zum Beben.

Nervo, Tujamo, Martin Solveig und Nicky Romero heizten die 45.000 Feierwütigen am Samstag auf, bis um Mitternacht schließlich die Nacht zum Tag wurde, als das gigantische Airbeat-One Feuerwerk sich zu Springsteens „Born In The USA“ entzündete.

Neben vielen Foodtrucks war der Jägermeisterstand in Form eines Holz-Hirsches, der zwischen den Acts Feuer spuckte, eines der Highlights. Wer einen Platz auf dem Hirsch ergattern konnte, wurde mit einem tollen Ausblick über das ganze Gelände belohnt.