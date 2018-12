Annisokay 02.11., Logo

29. November 2018

Mit der vierten Platte „Arms“ hat sich das Core-Quintett wohl endgültig in Metal-Deut­schland etabliert. Kein Wunder, dass der Club aus allen Nähten platzte. Die Jungs eröffneten standesgemäß mit „Coma Blue“ – die Stim­mung war direkt am Siedepunkt, sodass der Schweiß, aufgrund von Mosh-Pits & Co., wortwörtlich von der Decke tropfte. Die Akt­eure auf der Bühne Taten mit Hits wie „Car­ry Me Away“, „Unaware“ oder „Blind Lane“ inkl. astreinem Sound ihr übriges. Zum Ab­schluss wurde die Stage während „Sky“ ge­stürmt, sodass Fans und Band gemeinsam ab­feiern konnten – ganz großes Kino!

J. Stock

[KS]