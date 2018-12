Autumn Moon 12.+13.10., Hameln

29. November 2018

In der Hamelner Rattenfängerhalle und drei weiteren Locations fand zum vierten Mal das wohl entspannteste dunkle Festival des Jahres statt. Das Lineup machte erneut nicht vor Genregrenzen halt, so dass am Freitag von Post Punk mit Then Comes Silence in der Sumpfblume oder She Pleasures Herself auf dem Schiff über Elektro-Acts wie Funker Vogt und Solar Fake bis zu Münchener Folk von Vroudenspil für jeden was dabei war. Und wer tatsächlich den Headliner des Abends Fields Of The Nephilim nicht sehen wollte, konnte sich auf der Moon Stage im Zelt mit System Noir Synthpop aus Hannover anschauen. Zu später Stunde stimmte dann die Danzig Coverband Mother das begeisterte Publikum auf die Aftershowparty ein - gesanglich deutlich besser als das Original... Auch der Samstag hielt mit QFT, Dool oder Leatherstrip eine gelungene Mischung bereit, bevor The Other im Zelt mit gewohnt guter Laune zum Gothic Circle Pit aufriefen oder Paul M. Hermann eine glitzerfreie Vampirlesung aus seinem neuesten Roman um Vampir Marc Degenhardt "Blutroter Karpatenschnee" im Königszelt hielt. Bei Diary Of Dreams glitzerte es später mit "Traumtänzer" dann doch in den Augen, und abends fiel die Entscheidung schwer zwischen gefühlvoll hartem Electrosound von Covenant und rotzigem New Wave/Rock 'n Roll von The Godfathers. Letzter Act des Festivals waren die Grausamen Töchter in der Sumpfblume. Insgesamt war es ein wunderschönes Festival mit malerisch an der Weser gelegenem Mystic Halloween Markt, bestem Wetter und wahnsinnig entspanntem Publikum. CVB

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]