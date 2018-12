29. November 2018

"Old but not dead" - so begrüßt das finnische Spaß-Quartett die Hamburger Fans. Wer sie nicht kennt: Pop- und Rock-Coversongs bis zu Unkenntlichkeit als finnisch-sprachige Humppa-Version! Neben der einzigartigen Musik und auch deren enormer Spaßfaktor, ist auch das Merch alles andere als lang­weilig. Mit Socken, Krawatten, T-Shirts, But­tons, Mützen und Magneten konnte man sich als Fan wappnen und dazugehören. T. Gunner

