Fever Ray 13.03., Docks

9. April 2018

Wer die bekannte Serie „Vikings“ kennt, der hat auch schon mal Fever Ray gehört. Sängerin Karin Dreijer ist auch sonst bekannt aus Schwedens Band The Knife. Fever Ray sind wie die Spice Girls auf LSD. Alles bunt, alles poppig, viele Laser, Strobos, wilde Ko­stüme, tiefer harter Bass und eine abgefahrene Performance! Das 80-minütige Disko-Programm brachte das überüberübervolle Do­cks so richtig zum Schwitzen und alles freute sich auf den Zugaben-Song „If I had a heart“ – dem Vikings-Titeltrack. T. Gunner