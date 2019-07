21. Juli 2019

23.05., Grünspan

Lord Seth und seine Kumpanen hüllten sich in tiefer Dunkelheit um besonders überzeugend ihren progressiven Death Doom vorzuführen. Die Show wurde exklusiv anlässlich des 10. Jubiläums der „Night Is The New Day“ veranstaltet und vom Publikum exzessiv zelebriert. T. Gunner

Foto: T. Gunner

[KS]