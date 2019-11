Konzert-Review: Slowthai

24.10., Uebel & Gefährlich

Das britische Rap-Talent Tyron Frampton (24) alias Slowthai, der in diesem Jahr schon mit Szene-Größen wie Skepta, Tyler, the Creator und Brockhampton zusammenarbeitete, hat sich nach Hamburg verirrt und eine Menge Energie und Großbritannien-Kritik mitgebracht. Der bekennende Brexit-Gegner präsentierte sein Debütalbum „Nothing Great About Britain“ in Unterhose – nur in Unterhose. Ob im Stage Dive, im gemeinsamen Sitzkreis oder stehend auf den Zuschauern – nur selten blieb der Newcomer aus Northampton auf der Bühne und erzeugte mit seinem halsbrecherischen Einsatz eine einzigartige Atmosphäre. Mit den Worten „I will come back, the tour never ends“ tröstete er nach 1½ Stunden die verschwitzen Fans, die nach seinem Abgang einfach weiter feierten. HG