Konzert-Reviews: Atreyu / Stefan Gwildis

25. Juli 2019

Atreyu

03.06., LOGO

Die Metalcore-Veteranen von Atreyu sind nach längerer Europa-Abstinenz endlich wieder in Deutschland unterwegs und präsentierten dem rappelvollen LOGO eine wilde Performance bestehend aus Songs ihres neuesten Albums „In Our Wake“ und jeder Menge Fanlieblinge. TVB

Stefan Gwildis

26.05., Hamburger Stadtpark

Hamburg ist für Stefan Gwildis ein Heimspiel. Am 26.05., einem Sonntag, sehr angenehm nachmittags um 16:00h im Stadtpark, ohne Regen und mit dem grandiosen Hamburger Landesjugendorchester zusammen mit seiner Band, hat der „Soulman des Nordens“ sein Programm „Best of – live und philharmonisch“ sprichwörtlich zum Besten gegeben. Dem Anlass entsprechend im Anzug aber trotzdem mit den für ihn typischen Sicherheitsschuhen. Mit Harfe, Streichern und Bläsern kamen von der vollbesetzten Bühne Klassiker wie „Allem Anschein nach bist du’s“ (Ain’t no sunshine), „Wir haben doch jeden Berg geschafft“ (Ain’t no mountain high enough), aber eben auch eigene Songs wie „Mein Meer“, „Wundervolles Wunder“, ein Loblied auf alle Hebammen, oder „Wo bist du grad“. Mit seinen Fähigkeiten als grandioser Entertainer hat er sein Publikum von der ersten Minute an im Griff gehabt. A. Arndt

