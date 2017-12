23. Dezember 2017

Back to the Roots – im wahrsten Sinne. Beim MTV Headbangers Ball gaben die Cavalera Brüder (Max – Git., Ges. & Igor – Dr.) souverän die Scheibe „Roots” aus den 90ern zum Besten, was von den langjährigen Fans gut gefeiert wurde. Auch die bunte Mischung an Support-Bands machte diesen Abend zu einer kurzweiligen Angelegenheit – auch wenn dieser schon um 18:30 Uhr begann.

T. Gunner

