Nightwish 06.11., Barclaycard Arena

29. November 2018

Mit „Decades“ präsentieren die Finnen so­wohl einen Querschnitt aus 2 Nightwish-Jahrzehnten, als auch die Ären von 3 Sän­gerinnen. Aktuell steht Floor Jansen am Mikrofon und beeindruckte am heutigen Ab­end einmal mehr mit ihrer Stimmvielfalt. Während der zweistündigen Show, die eine Zeitreise darstellte, überzeugte die Nieder­länderin bei Tracks wie „Wish I Had An Angel“, „Élan“, „Amaranth“ oder „Nemo“. Auch Songs wie „The Carpenter“ schafften es in die Setlist. Die 8.000 Fans zeigten ihre Begeisterung in Form von tosendem Applaus.

J. Stock

[KS]