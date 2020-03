Review: 5. Hamburger Wellenbrecher

29.02., Gruenspan

Sie kamen über die sieben Weltmeere und enterten die Bühne: MacCabe & KaNaka. Bei der Zeile „And it’s no nay never“ gewannen sie die Herzen des Publikums, das „an der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand“ mitschrie. Die 4 Jungs von der lieferten eine Mischung aus Shanty und Storytelling und feierten ihr 10. Bühnenjubiläum. Schließlich verabschiedeten sie sich standesgemäß von St. Pauli: „Lebt wohl ihr leichten Mädchen, und tschüss ihr schweren Jungs“. Von der osnabrückischen Küste segelten Mr. Hurley & die Pulveraffen Richtung Grog’n’Roll und würden selbst Klaus Störtebeker das Holz- … äh, Tanzbein schwingen lassen. Und wir wissen ja alle: „Was auf Tortuga passiert, bleibt auf Tortuga.“ Manche Schotten sind dicht und andere sind Dichter, so wie MacPiet, der nochmal für die After Hour anheizte.

AB