Review: AUREL, HAMBURG HARLEY DAYS- 23.6. – Jever Bühne

25. Juni 2018

Am Samstag ging es auf der Jever Bühne richtig zur Sache! Trotz des Hamburger Schmuddelwetters, ließen es sich die Rockfans nicht nehmen, Stefan Schlabritz mit seiner Band AUREL ( benannt nach seinem 2. Vornamen ) nach allen Regeln der Kunst abzufeiern. Stefan und seine Jungs präsentierten einen grandiosen Streifzug durch 50 Jahre Rock’n’Roll Geschichte. Am Saxophon, wie immer, Norddeutschlands Bläser Nr.1: Martin Büchner. An den Drums Julien Kravetz, Jens Lühmann an den Keyboards und Vocals und am Bass Neuzugang Tim Black. Dazu gab’s eigene Songs aus dem aktuellen Album „Sonne“. Als Gast sprang sogar noch Boerney für ein paar Songs auf die Bühne! Chapeau! Ein Hammerkonzert, das wie die Faust aufs Auge zu einem Event wie den Harley Days Hamburg passt!

Mitch Nacker