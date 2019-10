Review: Autumn Moon (18.+20.10)

Das wunderschön am Weserufer gelegene Festival macht mit seiner entspannten Atmosphäre und seinem Stilmix einfach Spaß. So gab es ätherischen Chorgesang mit Irfan, Postpunk mit Pink Turns Blue und folkigen Rock mit Forgotten North. In der Rattenfängerhalle blieben bei Das Ich, Goethes Erben und Coma Alliance keine Wünsche offen – außer dem von Adrian Hates nach einem kabellosen Mikro, und den durch die Absage der Isländer Solstafir freigewordenen Headlinerslot am Freitag füllten die Hamburger Lord of the Lost mit Bravour. Persönliches Highlight war die seit 30 Jahren erste komplette Girls Under Glass-Show mit Originalsänger Tom Lücke in der Sumpfblume. Bis zum nächsten Herbst! CVB