8. Januar 2018

Der H1 Club hat mit einem „Secret Gig“, also ohne große Vorankündigung, den momentan extrem angesagten Deutsch-Rapper BAUSA zu einer halbstündigen Liveshow in die Location geholt! Zu Songs wie „Was du Liebe nennst“, Ende 2017 die Nr.1 in den Single-Charts, oder „Stripperin“ sind die völlig überraschten Gäste, die an dem Mittwoch zum regulär stattfindenden „Royal Wednesday“ kamen, natürlich regelrecht ausgeflippt!

Andreas Arndt / OX 2018