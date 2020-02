Review: CRIME-DAY

01.02., St. Pauli Theater

Ein Mordsvergnügen – Der erste CRIME DAY in Hamburg. Um 11 Uhr öffnete das St. Pauli Theater seine Pforten für CRIME-Reporter, Krimi-Autoren, Kriminalisten und natürlich Krimi-Fans und präsentierte Lesungen, Vorträge, Diskussionsrunden, Meet&Greet, Signierstunden, Workshops und die Crime Tour von Eat the World. Im Workshop „Warum Menschen töten“ schilderte die Kriminalpsychologin Claudia Brockmann mit kühler, sachlicher Stimme einen Kindsmord. In der ganzen Kammer herrschte eine beklemmende Stimmung, das gedämpfte Gelächter aus dem Nebenraum erschien seltsam fremd. Alle waren ergriffen, nur eine Zuschauerin traute sich, eine Frage zu stellen: „Wie wird man eigentlich Kriminalpsychologin?“ Brockmann: „Ich fasse meinen Werdegang kurz zusammen …“, (Pause) „… und beginne mit meiner Geburt.“ Der ganze Raum lachte, der Horror verflog. Kriminalkommissarin a.D. und Stalking-Expertin Sandra Cegla war 14 Jahre bei der Berliner Polizei und berichtete in ihrem Workshop „Wenn aus Liebe Terror wird“, welche gravierenden Ausmaße Stalking annehmen und wie man sich wehren kann. Beim Battle of Books traten Karsten Dusse (Achtsam morden) und Andreas Gruber (Maarten S. Sneijder-Reihe) gegeneinander an und hüpften Hand in Hand auf die Bühne, um die Ernsthaftigkeit dieses Wettstreits zu unterstreichen. Wie‘s ausging? Eindeutig Gleichstand – denn Gruber schenkte Dusse Punkte. Die Mischung aus Ernst und Humor geht auf. Hier kommt jeder Krimi-Fan auf seine Kosten.