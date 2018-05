Review: Dog Eat Dog 16.04., Kaiserkeller

28. Mai 2018

„No fronts, no tricks …“ Ja das kennt man noch aus den Neunzigern. Dog Eat Dog sind zwar auch ein paar Tage älter geworden, haben aber in ihrer guten Laune und Power keinen Deut nachgelassen. Ihr von OXMOX präsentiertes Konzert im Kaiserkeller hat mächtig gerockt, inklusive Gastauftratt von US5-Star Izzy Gallego, einer kurzen Strip­num­mer und einer Wasserkanone zur Ab­kühl­ung. Die neuen Songs der Scheibe „Br­and New Breed“ kamen auch live gut an und auch Sänger John Paul Luke Connor hatte mächtig Spaß in den 80 Minuten!

T. Gunner