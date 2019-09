Review: FAME – Das Musical

17.09.-22.10., First Stage

Die Geschichte spielt im Jahr 1980 an der New Yorker High School of Performing Arts und startet mit dem ersten Schultag von vier sehr harten Ausbildungsjahren. Natürlich träumen die Schüler von einer steilen Karriere auf der Bühne. Sowohl die Musik, als auch das Schauspiel unterstehen dabei sehr strengen Lehrern mit rigiden Maßnahmen. Das Zauberwort ist „Ruhm“, der die Schüler antreibt sie an und sie alle Strapazen ertragen lässt. Durchzogen wird der Schulalltag zudem von privaten Problemen und der ersten Liebe, wodurch das Erwachsenwerden nicht wirklich einfacher wird. Dazu lässt sich eine angehende Schülerin von skrupellosen Managern verführen die Schule zu verlassen um vermeintlich zum großen Star zu werden, ohne die Schule abzuschließen. Die Geschichte ist eine faszinierende Darstellung von Persönlichkeiten, die einen in den Bann ziehen. Die Darstellungen in Tanz und Gesang waren einzigartig. M. Förster

