Review: FIVE FINGER DEATH PUNCH

04.02., Sporthalle

Die Heavy-Metal-Halbgötter 5FDP machten am Dienstagabend gemeinsam mit den Giganten von Megadeth und den Bad Wolves die ausverkaufte Arena unsicher. Kurz vor der Show hatte die Band den Ausfall von Gitarrist Jason Hook bekannt gegeben, der aus gesundheitlichen Gründen von Andy James (Sacred Mother Tongue) eingewechselt werden musste. Übel nahm ihnen das niemand: Die Fans schienen kaum zu sättigen, feuerten die fünf Jungs wie wild an und kamen am Ende schweißgebadet aus der Halle. OXMOX hatte zuvor Backstage die Gelegenheit, Bassist Chris Keal (45) auf ein Gespräch zu treffen – mehr dazu erfahrt ihr im kommenden März-Heft!

fivefingerdeathpunch.com