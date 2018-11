Review: Jason Derulo – 09.10. – Barclaycard Arena

2. November 2018

Nachdem das ursprünglich für März geplante Konzert auf den heutigen Abend verschoben wurde, warteten etwa 9.000 überwiegend weib­­liche Fans auf ihren R’n‘B-Liebling. Die­ser legte unter tosendem Applaus mit seinem Debüt „Whatcha Say“ los. Ein Kreischkonzert der Extra-Klasse folgte, als der 29-Jährige blank­zog und seinen eingeölten Oberkörper prä­sentierte … Doch natürlich stand weiterhin die Musik im Vordergrund! Zu Songs wie „Swalla“, „Want To Want Me“ oder „In My Head“ wurde 1 ½ Stunden eine riesige Party veranstaltet.

[KS]