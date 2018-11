2. November 2018

Die Halle war an beiden Tagen mit vielen Metalheads gefüllt. Diese konnten das musi­kalische Line-Up mit bestem Sound und toller Stimmung zum größten Teil auf der Hau­pt­bühne im großen Saal genießen. Mit dabei waren Battle Beast, Beyond The Black, The Hirsch Effekt, Skindred, War­path, uvm. Wem eine Band nicht zusagte, konnte sich im MarX auf der kleineren Bühne zusätzlich anderweitig unterhalten lassen. Vom Metal Yoga, über Workshops, bis hin zum Poetry Slam war alles dabei.

[KS]