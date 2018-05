28. Mai 2018

Auweia, das war Punkrock vom Feinsten – inklusive blauer Flecken, dicker Lippe und diversen Prellungen. Aber man kann auch nicht anders, als körperlich zu eskalieren, wenn Michale Graves (Sänger Ex-Misfits) mit seinem Horrorpunk die Bühne rockt und seine eigenen Songs sowie Misfits-Klassiker wie „Scream„, „Helena“ und „Dig Up Her Bones“ zum Besten gibt. Schön geschminkt gab er sich auch nach dem Konzert am Mer­ch die Ehre für ein kleines Schwätzchen.

T. Gunner