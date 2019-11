18.10., Gruenspan

Die vier Piraten aus dem karibischen Osnabrück legten mit der aktuellen Platte „Leviathan“ im restlos ausverkauften Kiez-Club an. Der Kurs wurde mit Hits, wie „Tortuga“ in Richtung gute Laune gesteuert, bis diese mit dem hoch umjubelten „Ach ja!? Komma her!“ ihren Höhepunkt erreichte. Besonders Pegleg Peggys (B., Ges.) Tanzeinlagen wirbelten das Publikum auf und ließen Störtebecker vor Neid erblassen. ML