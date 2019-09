REVIEW: NILS WÜLKER (28.09.)

Nils Wülker, am 28.09. im Hansa Varieté Theater

Unter dem Titel „St. George Club“ gibt es erstmalig im Hansa Theater am Steindamm jazzorientierte Musikkonzerte. Den Anfang machte unser Hamburger Startrompeter Nils Wülker mit seiner 4-köpfigen Band. In ungewohnter Atmosphäre und ebenso ungewohntem Ambiete – man sitzt an kleinen Tischen und kann per Knopf Getränke bestellen – präsentierte er vor ausverkauftem Saal das aktuelle Livealbum „Decade“. Aber auch Songs von seinen 9 anderen Alben wurden gespielt. Bleibt zu hoffen, dass die Konzertreihe „St. George Club“ in Zukunft mit weiteren Künstlern dieses Formats Anschluss findet.