Review: The Hu & Special Guest Fire From The Gods

15.01., Gruenspan

Die Folk-Hardrock-Band veröffentlichte ihr Debüt „The Gereg“ erst im September vergangenen Jahres und traf damit direkt ins Schwarze. Die Fans ließen sich von Anbeginn der Show mitreißen und rasteten bei „Wolf Totem“ oder auch „Yuve Yuve Yu“ komplett aus. Vorher hatten bereits Fire From The Gods (OXMOX-November-Titelhelden) die Bühne erobert. So wie die Texaner den restlos ausverkauften Kiez-Club für sich eingenommen haben, wird das Publikum sie sicherlich in Erinnerung behalten.

(Foto: Fire From The Gods)

(Titelfoto: The Hu, Source: WME Agency)