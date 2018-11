Review: Then Comes Silence – 11.10. – Hafenklang

2. November 2018

Ein kleines Post Punk-“Festival” mitten in der Woche. Den Anfang machen She Pleasures Herself aus Portugal mit starken She Wants Revenge-Anleihen (bei dem Bandnamen nicht verwunderlich) und einer an den Albumtitel “Fetish” angelehnten Bühnenshow. Danach gibt’s die Traitrs aus Totronto – zwei Leute und vor allem Sänger Shawn Tucker – mehr braucht es nicht, um wunderschön nach The Cure aus “Pornography“-Zeiten zu klingen. Headliner Then Comes Silence kommen ungewohnt rockig daher und zeigen mit Klassikern wie “She Loves The Night” und Songs vom aktuellen Album “Blood” einmal mehr, was für eine großartige Live-Band sie sind.

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]