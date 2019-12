Review: Truck Stop / Aurel

15.12.Markthalle

Es ist wie immer genial, wenn die Cowboys von der Waterkant ihr Stelldichein geben. Vorher gab es fetzige Unterhaltung von Aurel und seinen Mannen im Foyer. Da war die Meute bestens eingestimmt. Truck Stop hatten Heimspiel und haben dementsprechend angeboten. Sensationeller Sound, fantastische Stimmung! Ein Streifzug durch 45 Jahre deutsche Country Hits plus einem Strauß bunter Weihnachtsmelodien. Sensationell. Das Publikum hat denn Jungs aus der Hand gefressen. Der Hammer: Aurel kam zur Zugabe mit auf die Bühne und rockte mit den Recken: Tüddelband meets Country – der gesamte Saal hat lauthals mitgegrölt. Hammerversion! Tolle Kombi! Eins ist klar: diese Band wird niemals alt! Wir sind jetzt schon gespannt was zum 50. Jubiläum auf die Beine gestellt wird. Aber das dauert zum Glück noch ein paar Jahre. 4 um genau zu sein. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr! Bitte wieder in Kombination mit Aurel!

Mich Nacker