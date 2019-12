Reviews: Max Mutzke // Nils Wülker

Max Mutzke am 03.12. im Docks

Als Tourneeauftakt hat sich Max dieses Mal Hamburg ausgesucht und der Start hätte von der frenetischen Stimmung her nicht besser sein können. Im ausverkauften Docks mit der 6-köpfigen Begleitband Monopunk hat der 38-Jährige von seinem letzten Album „Colors“ viele Stücke zum Besten gegeben, aber auch ältere Songs haben nicht gefehlt – die Tour heißt ja schließlich „Best of Live 2019“. Einzig die gefühlt bei fast bei jedem Song animierten Mitsing- und Mitklatschaufforderungen sorgten für gewisse Längen.

Nils Wülker & Arne Jansen, am 05.12. in der Kulturkirche Altona

Für Nils Wülker & Arne Jansen und ihr ganz besonderes Projekt „Closer Duo-Tour“, hatte die ausverkaufte Kulturkirche in Altona ihre Tore geöffnet. Die beiden Echo-Preisträger Nils an Flügelhorn und Trompete und Arne an unterschiedlichen Gitarren haben eigene und Stücke anderer Interpreten wie z.B. Nine Inch Nails, Johnny Cash oder aber auch Justin Bieber (!) in eben dieser kleinen Besetzung zum Besten gegeben. Elektronisch angereichert durch Loops hat sich eine Klangfülle, nicht zuletzt durch die tolle Akustik der Kirche, ergeben, die durchaus mehr Musiker erwarten ließ. Ein wirklich ungewöhnliches, gelungenes Konzert.