Stars for free – Die beliebte Eventreihe erstmals in Hamburg

Rund 11.000 Zuschauer feierten am Samstag dem 17.08.2019 in der Barclaycard Arena Hamburg ausgiebig das Mega-Event „Stars for Free“. Das Event “Stars for free” fand in diesem Jahr zum ersten Mal in Hamburg statt und wurde ab 16:00 Uhr von den Radio HH Moderatoren John Ment, Birgit Hahn und Tim Gafron begleitet. Insgesamt 8 Top-Stars der nationalen und internationalen Musikbranche heizten die Gäste mit bekannten Hits ein – das Duo Lena Meyer Landruth und Nico Santos präsentierten an diesem Abend erstmalig ihre neue Single „Better“, welche das Potential zu einem neuen #1-Hit haben könnte. (Hier geht es zum Lied:

https://www.youtube.com/watch?v=fyhUqtWJvFc

“Stars for free” ist Deutschlands größtes kostenfreies Musikevent, welches seit 1997 jährlich veranstaltet wird – und in diesem Jahr erstmalig in der Hansestadt stattgefunden hat.

Alma ( “Chasing Highs”), Lukas Rieger (“Elevate”), das norwegische Duo Madcon (“Glow”),Matt Simons (“We can do better”), Nico Santos (“Rooftop”), Lena (“Thank you”), sowie die beiden Djs DJ Jerome (“Lights”) und Felix Jaehn (“Aint nobody”).

Die 23-jährige Finnin Alma leitete die Show gegen 16:30 Uhr ein, welche gegen 22 Uhr mit Felix Jaehn den krönenden Abschluss fand. Die ESC-Gewinnerin Lena und Nico Santos stellten an diesem Abend erstmalig ihre gemeinsame Single “Better” vor und zogen während Ihrer Performance die rund 11.000 Besucher in ihren Bann.

Der 20-jährige Youtube-Star und ehemaliger “The Voice – Kids” Star Lukas Rieger ließ die Herzen der weiblichen Zuschauerinnen in seiner Zielgruppe höher schlagen, bevor das norwegische Duo Madcon die Menge durch internationale Top-Hits wie “Glow” und “Freaky like me” zum Feiern und Tanzen brachte. Doch nicht nur Madcon heizten der Menge ein – auch DJ Jerome von Kontor Records und Felix Jaehn mischten das Publikum zum Ende noch einmal richtig auf.