9. August 2017

U2 12.07., Olympiastadion – Berlin

Um das 30-jährige Jubiläum der grandiosen „The Joshua Tree“-Platte anständig zu feiern, haben sich Bono (57, Ges.) & Co. dazu ent­schlossen, dies auf großer Welt-Tournee zu tun.

So führte ihr Weg u. a. in die Landes­hauptstadt.

Gegen 21 Uhr enterten die Iren die riesengroße Bühne mit „Sunday Bloody Sunday“.

Schon zu Beginn folgte mit u. a. „New Year’s Day“, „Where The Streets Have No Name“, „Still Haven’t Found What I’m Looking For“ und „With Or Without You“ Kracher um Kracher.

Doch damit hat­ten die Rocker ihr Pulver noch längst nicht verschossen:

Die kommenden zwei Stunden wurde das ausverkaufte Stadion mit einer U2-Zeitreise inkl. visuellen Effekten in Eks­tase versetzt.

Mit „One“ und einem Lichter­meer wurden 70.000 glückliche Gesichter entlassen.