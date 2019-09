STADT- UND FAMILIENFEST BAD SCHWARTAU

16.-18.08., Bad Schwartau

Internationale Musik-Acts, Attraktionen, Food Trucks uvm.. Am Freitag sorgten die Hamburger Reggae und Dancehall Truppe von Circus Genard (3. Platz 2018 HAMBURG-BANDCONTEST) sowie die Siegern B104 mit Crossover Punk und Rap für gute Laune.

Samstags wurde gerockt: die Lübecker HAMBURG-BANDCONTEST Sieger #arrested! spielten Crossover-Rock, Pop und Reggae und brachten die besonders friedlichen, gut gelaunten Zuschauer zum Tanzen. Headliner Klaus Schulz (Git, Ges) und seine legendäre Blues-Rock All-Star Band „Käptn Kaos“ überzeugte wieder mit internationalen Star-Gästen wie den weltkasse Sängerinnen Love Newkirk (USA) und Veronica Lee (USA), Star-Bassist Reggie Worthy (USA), Drummer Sidata Gautama (Indonesien), Gitarren-Genie Boogie Augustin (St. Pauli) sowie Star Club Legende Eckart Hofmann (Sax) und der großartige Andreas Paulsen am Keyboard. Proud Mary, Stirr it Up, Knocking on Heavens Door sowie viele eigene Songs von Klaus Schulz vertrieben sogar den Regen und ließen die dicht an dicht gedrängten rund 20.000 Besucher strahlen. Weitere Samstags-Highlights: HAMBURG-BANDCONTEST Finalisten Fuxx, Fräulein Motte und den 2016er Siegern Fools Paradise aus Dänemark, die ihre genialen Pink Floyd Sounds zum Besten gaben.

Sonntag gab’s ab 10 Uhr buntes Familien-Programm mit Tänzen, Musik und für die Kleinen Hüpfburgen, Ritterturnier und Zaubermeister Julian Button.