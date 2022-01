Flohmärkte Januar 2021

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 01.01. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohdom Hamburg Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 05.01. 09:00-15.00 Uhr

Luruper Chaussee

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 08.01. 08:00- 16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 08.01. 07:00- 15:00 Uhr

Moosrosenweg

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 08.01. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 08.01. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Der Mädelsflohmarkt

So. 09.01. 11:00-16:00 Uhr

Hellgrundweg 50

Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 12.01.09:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 15.01. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 15.01. 07:00-15:00 Uhr

Moosrosenweg

Flohdom Hamburg-Horn

Sa.15.01. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 15.01. 07:00-15:00 UhrLuruper Chaussee

Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 19.01. 09:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 22.01. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 22.01. 07:00-15:00 Uhr

Moosrosenweg

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 22.01. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 22.01. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee

Kinderflohmarkt

So. 23.01. 09:00-12:00 Uhr

Bult 8

Bahrenfelder Trabrennbahn

Mi. 26.01. 09:00-15:00 Uhr

Luruper Straße

Flohmarkt Flohschanze

Sa. 29.01. 08:00-16:00 Uhr

Neuer Kamp 30

Flohmarkt OTTO Parkplatz

Sa. 29.01. 07:00-15:00 Uhr

Moosrosenweg

Flohdom Hamburg-Horn

Sa. 29.01. 07:00-15:00 Uhr

Rennbahnstraße 96

Bahrenfelder Trabrennbahn

Sa. 29.01. 07:00-15:00 Uhr

Luruper Chaussee 30

Antikmarkt Hamburg

So. 30.01. 10:00-17:00 UhrHeegbarg 31

Flohmarkt EKZ Steilshoop

So. 30.01. 08:00-16:00 Uhr

EKZ Schreyerring