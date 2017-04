Für alle Tierfreunde, die es bereits sind oder werden möchten: Hübsch illustriert und mit eigenem, charmant-deftigem Witz. In dem großen Bestimmungsbuch findet der Leser Tiere, die man in unserer heimischen Natur entdecken kann. Ein schwerer Schatz für Freunde von Natur und Design, Illustration und anstößigem Humor. Detailliert bis zum Schluss: Genaues Hinsehen lohnt sich – au­ch bei den Ausflügen in die Natur! (Eichborn)

Für alle Tierfreunde, die es bereits sind oder werden möchten: Hübsch illustriert und mit eigenem, charmant-deftigem Witz. In dem großen Bestimmungsbuch findet der Leser Tiere, die man in unserer heimischen...