OXMOX CD-Tipp: DEEP PURPLE – Infinite

Auf ihrer „Long Goodbye“-Tour gastieren die Hard-Rocker am 30. Mai in der Barclay­card Arena. Im Gepäck haben die Briten u. a. ihr 20. Studioalbum. Dieses startet mit dem textlich düsteren Opener „Time For Bedla­mn“, der musikalisch dem Progressive Rock zugeordnet wird. „One Night In Vegas“ klin­gt, wie es der Titel vermuten lässt: abgezockt und energiegeladen. Das groovende Doors-Cover „Roadhouse Blues“ setzt einen starken Schlusspunkt unter die Platte der jung geblie­benen Band um den 71-jährigen Ian Gillan (Ges., Mundharm.). (earMusic)

Auf ihrer „Long Goodbye“-Tour gastieren die Hard-Rocker am 30. Mai in der Barclay­card Arena. Im Gepäck haben die Briten u. a. ihr 20. Studioalbum. Dieses startet mit dem textlich düsteren...