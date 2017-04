OXMOX CD-Tipp: FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE – 30 – The Ultimate Best Of Collection

Die Hannoveraner Rockband um Frontmann Kai Wingenfelder (57) veröffentlichte vor drei Jahrzehnten ihr erstes, gleichnamiges Al­bum. Gefolgt von mehr als 1.000 Auftritten, über vier Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Hits. Diese sind nun auf der 30 Songs starken „Best Of“ zu finden (u. a. „Time To Wonder“, „Milk And Honey“ sowie der absolute Fury-Klassiker „Won´t Forget These Days“). Am 14. + 15. Juli rockt das Sextett im Stadtpark – die ersten Konzerte in Hamburg seit 2008, als sich die Band offi­ziell auflöste. „Wir machen jetzt ein Jahr Fu­ry-Spaß und dann gucken wir weiter“, so Wingenfelder. (Sony)

