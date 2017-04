OXMOX CD-Tipp: THE CHAINSMOKERS – Memories … Do Not Open

Erstmals machte das DJ-Duo, bestehend aus Andrew Taggart (27) und Alexander Pall (31), 2014 mit der Single „#Selfie“ auf sich aufmerksam. 2016 legten die US-Amerikaner mit „Don‘t Let Me Down“ (feat. Daya) und „Closer“ (feat. Halsey) nach. Jetzt gibt’s das dritte Album der selbsternannten Kettenrau­cher, auf dem u. a. die Hit-Single „Paris“ (feat. Emily Warren) enthalten ist. Weitere Electro-Pop-Nummern folgen mit dem groß­artigen „Something Just Like This“ (feat. Co­ldplay) und „It Won‘t Kill Ya“ (feat. Loua­ne). Frische Sounds für den Frühling! (Sony)

