OXMOX CD-Tipp: THOBBE ENGLUND – Sold My Soul

Im August 2016 gab der Schwede seinen Job als Sabaton-Gitarrist auf, um sich einer Solo­karriere zu widmen. Das nun erschienene, zwölf Songs starke Album bietet knapp 40 Minuten puren Heavy Metal. „Annihilation“ macht Dank eines energiegeladenen Schlag­zeug-Intros ordentlich Stimmung, ebenso wie „Steel And Thunder“ mit seinem einprägsa­men Riff. Auf „It Burns“ und „The Flame“ offenbart der 37-Jährige seine ganze Cool­ness. Mit dieser Scheibe kann man als Metal-Fan nichts falsch machen! (Rough Trade)

Im August 2016 gab der Schwede seinen Job als Sabaton-Gitarrist auf, um sich einer Solo­karriere zu widmen. Das nun erschienene, zwölf Songs starke Album bietet knapp 40 Minuten puren Heavy...