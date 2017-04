OXMOX CD-Tipp: XAVIER RUDD – Live In The Netherlands

Nach zehn Jahren erscheint endlich wieder eine Live-CD des australischen Singer-Song­writers und Multi-Instrumentalisten. Das fest­gehaltene Konzert fand im Mai 2016 im Ti­voliVredenburg in Utrecht statt. Im Gepäck hatte der 38-jährige Vegetarier Charles Wall (Dr., Perc., Ges.) und Ant Aggs (Key.) sowie eine 18 Songs umfassende Setlist. Besonders gefeiert wurden „Come Let Go“, „Spirit Bi­rd“, „Follow The Sun“ sowie das Bob Mar­ley-Cover „No Woman No Cry“. Fans können sich den peacigen Mitschnitt nun auf den hei­mischen Player holen. (Salt. X Records)

Nach zehn Jahren erscheint endlich wieder eine Live-CD des australischen Singer-Song­writers und Multi-Instrumentalisten. Das fest­gehaltene Konzert fand im Mai 2016 im Ti­voliVredenburg in Utrecht statt. Im Gepäck hatte der 38-jährige...