OXMOX Film-Tipp: The Founder

Geschichte eines abgehalfterten Handlungsreisen­den, der mit Cleverness und Kaltblütigkeit zu einem der erfolgreichsten Unternehmer der Welt mutierte. Ray Kroc (Michael Keaton) schafft es kaum, sich mit dem Verkauf von Milk-Shake-Maschinen über Wasser zu halten, bis er in den 50ern die Brüder Mac und Dick McDonald (Nick Offerman, John Carroll Lynch) und ihr Schnellrestaurant kennen­lernt. Kroc wittert seine Chance und will eine Kette von Fresstempeln eröffnen. Nur wollen die McDo­nalds leider nicht so, wie er … In diesem kurzwei­ligen, lustigen als auch traurigen Streifen wird schnell klar, dass Ray Kroc ein ziemlicher Arsch gewesen sein muss. Keaton spielt ihn allerdings großartig!

Geschichte eines abgehalfterten Handlungsreisen­den, der mit Cleverness und Kaltblütigkeit zu einem der erfolgreichsten Unternehmer der Welt mutierte. Ray Kroc (Michael Keaton) schafft es kaum, sich mit dem Verkauf von Milk-Shake-Maschinen...