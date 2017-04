OXMOX Film-Tipp: Zu guter Letzt

Harriet (Shirley MacLaine mit einem grandiosen Comeback) hat als Geschäftsfrau nichts dem Zufall überlassen. Weshalb sollte sie dies bei ihrem Nach­ruf tun? So schnappt sich die patente Seniorin die zuständige Redakteurin der Lokalzeitung, und lässt sie bereits vor ihrem Tod an die Arbeit gehen. Dum­merweise muss die junge Journalistin (Amanda Seyfried) feststellen, dass Harriet niemanden in ihr­em Leben hat, der etwas Gutes über sie sagen könn­te … Amüsante und berührende Dramedy mit einem fantastischen Frauen-Duo in den Hauptrollen.

