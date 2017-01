OXMOX Film-Tipp: Die Hollars – eine Wahnsinnsfamilie

Während seine Freundin (Anna Kendrick) hochschwanger in New York bleibt, reist John (John Krasinski) zurück in sein Heimatstädtchen. Dort will er seiner schwerkranken Mutter (Margo Martindale) beistehen, sieht sich aber schnell mit all den Gründen konfrontiert, die ihn einst dazu veranlassten, die Provinz zu verlassen … Bittersüßes Comedy-Drama.

