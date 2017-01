Flottes Musical um eine attraktive Schauspielerin (Emma Stone) und einen charismatischen Jazzmu­siker (Ryan Gosling), die in Hollywood auf eine Karriere hoffen – und die große Liebe finden. Kit­sch-Kalorien sind Genre-Pflicht und deshalb ohne schlechtes Gewissen genießbar. And the Oscar dances to …

Direkt Tickets sichern unter: http://www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/hh-othmarschen-park/53

oder unter: http://www.uci-kinowelt.de/kinoprogramm/hh-mundsburg/52

Flottes Musical um eine attraktive Schauspielerin (Emma Stone) und einen charismatischen Jazzmu­siker (Ryan Gosling), die in Hollywood auf eine Karriere hoffen – und die große Liebe finden. Kit­sch-Kalorien sind Genre-Pflicht...