OXMOX Konzert-Tipp: Dienstag, 11. April Bob Dylan, Barclaycard Arena

Der 75-jährige, frisch gekürte Literatur-No­belpreisträger ist einer der wichtigsten Ein­zelinterpreten der Rock-Ära. Bob Dylan be­deutet „für die Popmusik das Gleiche wie Ein­stein für die Physik“. Jetzt unterrichtet der ge­niale Singer/Songwriter im Rahmen seiner „Never ending Tour“ Musikgeschichte in Hamburg. Im Gepäck hat der Amerikaner sei­ne aktuelle Cover-Sammlung „Triplicate“ so­wie Klassiker vom Schlage „The Times They are A-Changin’“ oder „Like a Rolling Stone“.

