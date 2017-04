OXMOX Konzert-Tipp: Dienstag, 18. April Circa Waves, Molotow

Die britischen Indie-Rocker tun wieder das, was sie laut Selbstaussage am besten kön­nen: auf Tour gehen und glückliche Men­schen hinterlassen. Nachdem das Quartett 2014 mit „Young Chasers“ das erste Mal in Erscheinung trat, legen Sänger und Gitar­rist Kieran Shudall, Joe Falconer (Git.), Sam Rourke (B.) und Colin Jones (Dr.) mit „Different Creatures“ nach. Treibende Gitarren, Surf-Anklänge und das rollende Schlagzeug liefern mit der ersten Single „Wake Up“ einen flotten Vorgeschmack.

