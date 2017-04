OXMOX Konzert-Tipp: Freitag, 14. April Paul Kalkbrenner, Docks

Durch seine Liebe zum Techno hat der 39-Jährige einen Weg beschritten, der ihn aus Ost-Berlin in die entlegensten Winkel der We­lt geführt hat. Umso überraschender, dass der „Techno Superstar“ (wie ihn der amerikani­sche Rolling Stone geadelt hat) gerade mit ei­ner dreiteiligen Mixtape-Reihe für Furore sor­gt, auf der kein einziger Track von ihm ist. Dafür aber all die verloren geglaubten Rave-Classics seiner Jugend. Auch live heißt es: „Back To The Future“!

