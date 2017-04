OXMOX Konzert-Tipp: Freitag, 21. April Lisa Lystam Family Band, Downtown Bluesclub

Die Band war eine Überraschung bei der Europäischen Blues Challenge 2015 in Brüssel, wo die 23-jährige Schwedin und ihre junge Truppe das internationale Publi­kum mit einem reifen Programm überzeug­ten. Nur ein Jahr später konnte die Lisa Lystam Family Band mit vier (!) Konzer­ten beim Notodden Bluesfestival in Nor­wegen einen Ritterschlag für sich verbuch­en. Im Rahmen der „Give You Everything“-Tour gibt’s kraftvolle Songs, beeinflusst von traditioneller Blues und Roots Music.

Die Band war eine Überraschung bei der Europäischen Blues Challenge 2015 in Brüssel, wo die 23-jährige Schwedin und ihre junge Truppe das internationale Publi­kum mit einem reifen Programm überzeug­ten. Nur...